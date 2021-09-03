«Главное - не обосраться!» Градский напутствовал Карпина перед игрой с Кипром

«Я думаю, что Карпин внесет в сборную свежую мысль и здравый смысл, которого последние пять лет не хватало. У Карпина одна задача, а точнее две: как не обосраться и выйти все-таки на первенство мира хоть как-то – хоть мытьем, хоть катанием, не облажаться. У Карпина положение очень тяжелое, потому что ему надо и играть, и очки набирать, и на первенство мира выйти, и команду делать», - сказал Градский.

При этом он назвал «реальной» задачу выйти на Чемпионат Мира, дал прогноз на игру с Кипром и предположил, каким бы мог быть идеальный состав сборной России.

«Реально ли выйти на Чемпионат Мира? Почему нет. В сборной играют только Головин и Фернандес, больше никто пас давать не умеет. Миранчук – не поймешь, что он делает. Захарян - мальчишка талантливый, у него есть шанс с Кипром показать игру. К нему надо поставить Тюкавина и Смолова, а направо Макарова. Фомина поставить в опорную зону, Джикии и Караваеву сказать, чтобы никуда не лазили. Плюс Дивеев, который единственный с Хорватией нормально сыграл. Справа Фернандес, Кузяев пусть в центре бегает. Миранчука долой, Головин пускай раскидывает, и будет счет 2:0. В воротах Гильерме пускай стоит, единственное, что ему надо сказать, чтобы он не разыгрывал мяч со своими защитниками у штрафной площадки. Я думаю, что Карпин ему на понятном русском языке объяснит. Соболев - не знаю, только не Дзюба», - советует Градский.

При этом он призвал не считать сборные Кипра и Мальты слабыми, а залогом относительно хорошего результата матча России с Хорватией назвал жесткую установку Карпина.

«Карпин вышел из положения максимально возможным способом по игре с хорватами. Он не имеет нападения, позиционного нападения, комбинационного мышления и придумок ноль. А добыть их за полторы-две недели в практически новой для себя команде он не в состоянии, поэтому он пошел по пути «что получилось – то получилось» и попросил всех ребят о полной самоотдаче, чтобы они бегали как лоси. А так ошибок очень много, паса в сборной нет, пасует один Фернаднес и Головин. Больше никто пас давать не умеет, мастерство этих игроков гораздо меньше, чем у сборной Хорватии. Но они смогли то, что смогли. Они, очевидно, получили от Валерия Георгиевича жесткое задание вплоть до того, что будешь себя не так вести – сядешь на лавку или поедешь домой вообще навсегда. У Карпина не забалуешь в этом смысле», - заключил собеседник НСН.