Минфин: Россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров более триллиона рублей

По его словам, выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году составляла 210 миллиардов рублей, в 2023 году она поднялась до 1,2 триллиона рублей. Чебесков отметил, что целевые отчисления увеличились с миллиарда рублей в 2019 году и достигли за первое полугодие 2024 года практически 17 миллиардов рублей.

«Мы побили все рекорды по этой отрасли», - сказал замминистра и подчеркнул, что это массовый бизнес, который охватывает огромное количество людей.

Ранее зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил НСН, что ставки с кредитных карт составляют не более 4% платежей игроков в букмекерских конторах, передает «Радиоточка НСН».

