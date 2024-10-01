Минфин: Россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров более триллиона рублей
Порядка шести миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это свыше триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году составляла 210 миллиардов рублей, в 2023 году она поднялась до 1,2 триллиона рублей. Чебесков отметил, что целевые отчисления увеличились с миллиарда рублей в 2019 году и достигли за первое полугодие 2024 года практически 17 миллиардов рублей.
«Мы побили все рекорды по этой отрасли», - сказал замминистра и подчеркнул, что это массовый бизнес, который охватывает огромное количество людей.
Ранее зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил НСН, что ставки с кредитных карт составляют не более 4% платежей игроков в букмекерских конторах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru