«Пополняют не более 4%»: Букмекеры не поддержали запрет ставок с кредиток

«Эта инициатива не будет эффективной. Будут либо платиться наличные деньги, либо они будут перечисляться на обычную дебетовую карту. Вообще с кредитных карт пополняют свои кошельки не более 4% всех игроков. Основной вопрос в другом: почему это требование распространяется только на ставки на спорт и на тотализаторы? Есть азартные игры, есть казино, лотереи, где выигрыш определяется случайным образом, что наиболее интересно для лудоманов. Лудомания развивается именно там, где выигрыш может прийти внезапно и определяется волей случая. Не надо запускать никакие мыслительные процессы, просто ждешь манны небесной. Но почему-то законодатель в этих случаях не предлагает запрет расчета с кредитной карты. Это даже можно связать с конкурентной борьбой, которая идет за рынок, за аудиторию», — сказал Оганезов.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил, что азартные игры раньше приносили государству 300 миллиардов рублей в год, а сейчас приносят 1,5-2 миллиарда, увеличение налоговых ставок позволит пополнить дефицитные бюджеты регионов.

