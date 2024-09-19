«Пополняют не более 4%»: Букмекеры не поддержали запрет ставок с кредиток
Запрет на прием ставок с кредитных карт не будет эффективным, поскольку в этом случае деньги с кредиток будут либо снимать в банкоматах, либо переводить на дебетовую карту, сказал НСН Николай Оганезов.
Ставки с кредитных карт делают не более 4% игроков в букмекерских конторах — куда разумнее было бы запретить ставки с кредиток в игорном бизнесе, где лудоманов гораздо больше. Об этом НСН заявил зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий ранее предложили запретить букмекерам в принимать ставки от пользователей с кредитных карт. В частности, предлагается обязать эмитентов кредитной карты отслеживать транзакции, сообщило издание «Коммерсантъ». Оганезов назвал инициативу сенаторов неэффективной и однобокой.
«Эта инициатива не будет эффективной. Будут либо платиться наличные деньги, либо они будут перечисляться на обычную дебетовую карту. Вообще с кредитных карт пополняют свои кошельки не более 4% всех игроков. Основной вопрос в другом: почему это требование распространяется только на ставки на спорт и на тотализаторы? Есть азартные игры, есть казино, лотереи, где выигрыш определяется случайным образом, что наиболее интересно для лудоманов. Лудомания развивается именно там, где выигрыш может прийти внезапно и определяется волей случая. Не надо запускать никакие мыслительные процессы, просто ждешь манны небесной. Но почему-то законодатель в этих случаях не предлагает запрет расчета с кредитной карты. Это даже можно связать с конкурентной борьбой, которая идет за рынок, за аудиторию», — сказал Оганезов.
Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил, что азартные игры раньше приносили государству 300 миллиардов рублей в год, а сейчас приносят 1,5-2 миллиарда, увеличение налоговых ставок позволит пополнить дефицитные бюджеты регионов.
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