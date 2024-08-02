«От 500 до 1000 рублей»: Букмекеры назвали средний размер ставки на спорт

«Средний размер ставки в азартных играх — 500-1000 рублей. Но надо понимать, что некорректно говорить о лудоманах в разрезе всего игорного бизнеса. В ставках на спорт лудоманов не так много. Ведь почему у лудомана возникает страсть к игре? Потому что выигрыш определяется случайным образом, падает сверху как манна небесная. Так обычно и бывает в онлайн-казино. В ставках на спорт совершенно другой принцип — там нужно любить спорт, понимать его, изучать статистику команд, конкретного игрока, следить за состоянием его здоровья, смотреть статистику побед и поражений. Выигрыш не определяется случайным образом — заработать деньги можно в результате интеллектуально труда, надо быть умнее трейдера букмекерской конторы лучше знать и понимать спорт. Поэтому, повторюсь, лудомания — это больше про онлайн-казино», — сказал Оганезов.

Ранее Оганезов заявил, что сегодня нелегальный сектор игорного бизнеса активно растет, однако сводить самоограничение исключительно к жесткому запрету нельзя.