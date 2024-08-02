«От 500 до 1000 рублей»: Букмекеры назвали средний размер ставки на спорт
Лудоманов в ставках на спорт не так много, поскольку здесь выигрыш определяется не случайным образом, а кропотливым интеллектуальным трудом, заявил в пресс-центре НСН Николай Оганезов.
Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал в пресс-центре НСН о средних размерах ставок в игорном бизнесе и о том, чем отличаются ставки на спорт от онлайн-казино.
«Средний размер ставки в азартных играх — 500-1000 рублей. Но надо понимать, что некорректно говорить о лудоманах в разрезе всего игорного бизнеса. В ставках на спорт лудоманов не так много. Ведь почему у лудомана возникает страсть к игре? Потому что выигрыш определяется случайным образом, падает сверху как манна небесная. Так обычно и бывает в онлайн-казино. В ставках на спорт совершенно другой принцип — там нужно любить спорт, понимать его, изучать статистику команд, конкретного игрока, следить за состоянием его здоровья, смотреть статистику побед и поражений. Выигрыш не определяется случайным образом — заработать деньги можно в результате интеллектуально труда, надо быть умнее трейдера букмекерской конторы лучше знать и понимать спорт. Поэтому, повторюсь, лудомания — это больше про онлайн-казино», — сказал Оганезов.
Ранее Оганезов заявил, что сегодня нелегальный сектор игорного бизнеса активно растет, однако сводить самоограничение исключительно к жесткому запрету нельзя.
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