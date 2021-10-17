Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights

Минеев отправил соперника в жесткий нокаут в третьем раунде. Медики оказали Исмаилову помощь – спортсмен потерял сознание. Поединок состоялся на площадке WOW Arena в Сочи, сообщают «Известия».

Бой стал наиболее принципиальным в российском ММА, отмечает РБК. Бойцы шли к нему с 2018 года, когда между ними состоялась спорная ничья.

Напомним, 31-летний Минеев одержал уже 16 побед, на его счету также по одному поражению и ничьей. Личный счет 35-летнего Исмаилова выше: 18 побед, три проигрыша и одна ничья.

Ранее бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Кубок прошел в Москве в четверг 24 декабря 2020 года. Организаторы были вынуждены прервать соревнования.

