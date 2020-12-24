Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили драку во время турнира

Кубок прошел в Москве в четверг 24 декабря. Исмаилов и Минеев поссорились, после чего началась массовая драка. Как передает агентство, в разгоне принимала участие полиция. Организаторы были вынуждены прервать соревнования.

По данным организаторов, участники драки объяснились перед сотрудникам правоохранительных органов и отказались от медпомощи. Магомед Исмаилов незначительно повредил нос, Минеев не получил травм.

Агентство напоминает, что Исмаилов и Минеев уже проводили бой на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года, встреча окончилась вничью. 34-летний Исмаилов за свою карьеру одержал 17 побед, а 30-летний Минеев побеждал в боях 14 раз.

