Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили драку во время турнира

Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.

Никакого бойкота! Губерниев о запрете российского флага от CAS

Кубок прошел в Москве в четверг 24 декабря. Исмаилов и Минеев поссорились, после чего началась массовая драка. Как передает агентство, в разгоне принимала участие полиция. Организаторы были вынуждены прервать соревнования.

По данным организаторов, участники драки объяснились перед сотрудникам правоохранительных органов и отказались от медпомощи. Магомед Исмаилов незначительно повредил нос, Минеев не получил травм.

Агентство напоминает, что Исмаилов и Минеев уже проводили бой на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года, встреча окончилась вничью. 34-летний Исмаилов за свою карьеру одержал 17 побед, а 30-летний Минеев побеждал в боях 14 раз.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеДракаСмешанные Единоборства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры