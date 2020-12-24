Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили драку во время турнира
Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.
Кубок прошел в Москве в четверг 24 декабря. Исмаилов и Минеев поссорились, после чего началась массовая драка. Как передает агентство, в разгоне принимала участие полиция. Организаторы были вынуждены прервать соревнования.
По данным организаторов, участники драки объяснились перед сотрудникам правоохранительных органов и отказались от медпомощи. Магомед Исмаилов незначительно повредил нос, Минеев не получил травм.
Агентство напоминает, что Исмаилов и Минеев уже проводили бой на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года, встреча окончилась вничью. 34-летний Исмаилов за свою карьеру одержал 17 побед, а 30-летний Минеев побеждал в боях 14 раз.
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