Полиция составила на бойца Исмаилова протокол о мелком хулиганстве

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов был отпущен из полиции после задержания из-за участия в драке на турнире Fight Night Global в Москве. На него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), пишет ТАСС.

Административная ответственность по статье о мелком хулиганстве предполагает штраф или арест сроком до 15 суток.

Ранее на турнире Fight Nights Global произошла драка между Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Полиция разняла дерущихся. Соревнование из-за происшествия пришлось прервать.

Исмаилов и Минеев участвовали в турнире в 2018 году, их бой завершился вничью.





