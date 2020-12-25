Полиция составила на бойца Исмаилова протокол о мелком хулиганстве
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов был отпущен из полиции после задержания из-за участия в драке на турнире Fight Night Global в Москве. На него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), пишет ТАСС.
Административная ответственность по статье о мелком хулиганстве предполагает штраф или арест сроком до 15 суток.
Ранее на турнире Fight Nights Global произошла драка между Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Полиция разняла дерущихся. Соревнование из-за происшествия пришлось прервать.
Исмаилов и Минеев участвовали в турнире в 2018 году, их бой завершился вничью.
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