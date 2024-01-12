Милохин проведет бой против Аджмала Хана на турнире в Дубае

Блогер Даня Милохин проведет боксерский поединок против индийского блогера и модели Аджмала Хана в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе турнира ALPHA FIGHT SERIES.

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Отмечается, что бой состоится 16 февраля.

У российского блогера 3,1 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), у его противника — 3,5 млн фолловеров.

Ранее Милохин уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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