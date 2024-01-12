Милохин проведет бой против Аджмала Хана на турнире в Дубае
12 января 202412:55
Блогер Даня Милохин проведет боксерский поединок против индийского блогера и модели Аджмала Хана в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе турнира ALPHA FIGHT SERIES.
Отмечается, что бой состоится 16 февраля.
У российского блогера 3,1 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), у его противника — 3,5 млн фолловеров.
Ранее Милохин уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru