Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что блогер-тиктокер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии, если бы отправился служить.
Мизулина отметила, что не понимает, почему блогер осенью уехал в Дубай на фоне начавшегося призыва.
В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году
- Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров
- Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией
- Юрий Лоза назвал «понтами» райдер Веры Брежневой
- Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии
- Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»
- Экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии
- Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
- В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
- В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru