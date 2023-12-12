Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии

Мизулина отметила, что не понимает, почему блогер осенью уехал в Дубай на фоне начавшегося призыва.

В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».

