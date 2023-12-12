Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что блогер-тиктокер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии, если бы отправился служить.

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Мизулина отметила, что не понимает, почему блогер осенью уехал в Дубай на фоне начавшегося призыва.

В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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