«В РПЛ уже с трудом провели Зимний Кубок, там бюджет у Winline скатился с 300 миллионов до 50 миллионов, согласовали в последний момент. Весь медиафутбол пошел под откос, хайп закончился, команды вряд ли найдут новые деньги. Останутся только «Амкал» и 2Drots. Дальше все пойдет по накатанной, это затронет баскетбол, волейбол, гандбол. Футбол в последнюю очередь, но будут очень тяжелые переговоры, таких миллиардов больше никто не даст…Миллиард «Динамо», чуть больше миллиарда «Спартаку», так больше не будет. Для топовых клубов потолок будет в 700-800 миллионов, остальные будут получать по 100 миллионов. У нас сегодня очень многие просто не выживут без букмекеров, футбол и хоккей выживет, а баскетбол, волейбол и гандбол под угрозой», - отметил он.

Со своей стороны, директор по маркетингу компании BetBoom Михаил Артемьев рассказал, от каких видов спорта уже пришлось «отказаться».

«Все будет зависеть от того, как пройдет первый квартал, от этого будут зависеть спонсорские вливания. Еще в прошлом году все говорили о сокращении, от некоторых контрактов букмекерские компании отказались еще в 2025 году. Футбольным клубам нужно больше вливаний средств, чем другим видам спорта. Футбол не умрет без букмекеров, но в качестве может сильно просесть. Наша компания в 2026 году уже, например, перестала сотрудничать с Федерацией боулинга России. Это развивающийся вид спорта, конечно, туда нужно вкладываться, им без поддержки тоже не так просто», - добавил собеседник НСН.

Ранее Митрушкин объяснил НСН, почему букмекерам будет проще закрыть свой бизнес, чем отдавать дополнительно 5% с оборота.

