Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований из-за ситуации на Украине.
«Исполком IBU единогласно принял решение приостановить деятельность СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу», - говорится в сообщении союза.
Как отметили в IBU, российская и белорусская федерации нарушили «гуманитарные обязательства в соответствии с конституцией IBU» и тем самым нанесли ущерб репутации союза и биатлона.
Тем не менее исполком IBU допускает, что решение может быть пересмотрено в случае изменения обстоятельств. Очередное рассмотрение вопроса членства СБР запланировано на 15-19 сентября 2022 года.
В начале марта на фоне спецоперации РФ на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от всех международных соревнований. Меры касаются и официальных лиц двух стран, напоминает Ura.ru.
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