Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в соревнованиях

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, россияне и белорусы не будут допущены к участию в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

После публикации решения FINA Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявила о снятии всех спортсменов с соревнований под эгидой организации до конца 2022 года.

Чемпионат в Будапеште запланирован на конец июня.

