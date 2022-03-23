Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в соревнованиях
Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте организации.
В частности, россияне и белорусы не будут допущены к участию в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
После публикации решения FINA Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявила о снятии всех спортсменов с соревнований под эгидой организации до конца 2022 года.
Чемпионат в Будапеште запланирован на конец июня.
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