МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России
Международный Олимпийский комитет временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что причиной этого стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, что нарушает Олимпийскую хартию.
Из-за этих мер ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.
Ранее глава МОК Томас Бах отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru