МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Он пояснил, что причиной этого стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, что нарушает Олимпийскую хартию.

Из-за этих мер ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Ранее глава МОК Томас Бах отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

