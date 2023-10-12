МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Международный Олимпийский комитет временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, сообщает ТАСС.

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Он пояснил, что причиной этого стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, что нарушает Олимпийскую хартию.

Из-за этих мер ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Ранее глава МОК Томас Бах отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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