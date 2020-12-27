Международная федерация хоккея проверяет своего белорусского президента на причастность к смерти оппозиционера

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование», - пояснил Фазель.

Напомним, в ноябре в минской больнице скончался белорусский оппозиционер Роман Бондаренко. Местные СМИ сообщали, что в вечер потасовки на «площади перемен» находился человек, похожий на Баскова. Белорусские правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста.

