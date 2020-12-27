Международная федерация хоккея проверяет своего белорусского президента на причастность к смерти оппозиционера

Международная федерация хоккея (IIHF) начала проверку в связи с возможным участием президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия в беспорядках, приведших к смерти политического активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.

В Минске прощаются с убитым активистом Романом Бондаренко

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование», - пояснил Фазель.

Напомним, в ноябре в минской больнице скончался белорусский оппозиционер Роман Бондаренко. Местные СМИ сообщали, что в вечер потасовки на «площади перемен» находился человек, похожий на Баскова. Белорусские правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста.

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ФОТО: pixabay.com
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