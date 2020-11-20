В Минске прощаются с убитым активистом Романом Бондаренко
В минском храме Воскресения Христова в пятницу проходит прощание с Романом Бондаренко, одним из участников протестов, который умер после того, как был избит во дворе своего дома.
По данным белорусских СМИ, проститься с Бондаренко пришли тысячи человек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование дела о гибели Романа Бондаренко, сообщает RT.
Белорусский лидер высказал соболезнование родителям погибшего мужчины.
Семь стран-партнеров Евросоюза, включая Украину, в пятницу присоединились к санкциям сообщества против руководства Белоруссии, введенных из-за «фальсификации выборов» и силового подавления протестов. Меры будут введены в отношении белорусских чиновников, которым запретят въезд на территорию ЕС, сообщает РИА ФАН.
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