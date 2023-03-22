Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии
22 марта 202318:17
Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Беларуси по хоккею с шайбой на сезон-2023/24.
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22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru