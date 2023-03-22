Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Беларуси по хоккею с шайбой на сезон-2023/24.

Новость дополняется.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОтстранениеХоккейСборная России По Хоккею

Горячие новости

Все новости

партнеры