Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на Олимпиаде в Пекине
Аудитория трансляций Олимпийских игр в Пекине в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. Это выяснили специалисты «МегаФон ТВ», проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине собрала на четверть больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.
Самым популярным видом спорта во всех регионах стал хоккей: на него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.
Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – кёрлинг (6%). Больше всего кёрлинг предпочитают жители Алтая и Чукотки – в этих регионах он занимает второе место, уступая хоккею. Меньше всего зрители интересовались соревнованиями по скелетону.
Больше всего времени просмотру трансляций уделили жители Кировской, Вологодской областей и Удмуртии.
Исследователи также отмечают, что пользователи смотрели трансляции даже в неудобное время. Например, трансляция финала по хоккею, собравшая больше всего просмотров, началась в 7 утра воскресенья по московскому времени.
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