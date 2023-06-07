Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до соревнований

При этом отмечается, что дело каждого спортсмена из России и Белоруссии будет рассматриваться отдельно.

Все они будут подвергнуты проверке на предмет поддержки специальной военной операции на Украине и причастности к этому конфликту.

Российские и белорусские спортсмены, прошедшие проверку, смогут выступить в этом году на чемпионатах мира среди юношей в Болгарии и Франции, а также на чемпионатах мира в Сербии и Италии.

Ранее тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

