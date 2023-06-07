Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до соревнований
Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится на официальном сайте организации.
При этом отмечается, что дело каждого спортсмена из России и Белоруссии будет рассматриваться отдельно.
Все они будут подвергнуты проверке на предмет поддержки специальной военной операции на Украине и причастности к этому конфликту.
Российские и белорусские спортсмены, прошедшие проверку, смогут выступить в этом году на чемпионатах мира среди юношей в Болгарии и Франции, а также на чемпионатах мира в Сербии и Италии.
Ранее тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru