Минэнерго Украины объявило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины.

МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции прервано

В пресс-службе ведомства указали, что станция была запитана от объединенной украинской энергосистемы Украины.

Также в сообщении говорится, что «радиационный фон на промплощадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней».

«Станция снабжена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания», - заключили в министерстве.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что на возглавляемой им станции невозможно точное повторение катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

