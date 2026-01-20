Минэнерго Украины объявило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины.
В пресс-службе ведомства указали, что станция была запитана от объединенной украинской энергосистемы Украины.
Также в сообщении говорится, что «радиационный фон на промплощадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней».
«Станция снабжена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания», - заключили в министерстве.
Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что на возглавляемой им станции невозможно точное повторение катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Будущее Стармера не выглядит радостным после заявлений Трампа
- Песня Тины Кароль про блэкаут спровоцировала скандал на Украине
- Лукашенко выразил надежду, что «Совет мира» поможет в урегулировании на Украине
- Обесточивание Чернобыльской АЭС может привести к тепловому взрыву
- Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для участия в «Совете мира»
- Минэнерго Украины объявило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
- Почему отменился аукцион по продаже аэропорта Домодедово
- В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль
- Дело техники: Кинотеатры объяснили размытую картинку «Аватара 3»
- В США допустили введение Трампом пошлин на нефть России без одобрения сената
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru