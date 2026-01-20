«Во-первых, надо было вообще отменять аукцион, если один единственный человек. Ну, во-вторых, если он неправильно составил документы, тогда вообще зачем назначать аукцион? Этот ИП Богатый - какая-то темная лошадка абсолютно. Потому что он выступал как физическое лицо, не как юридическое. Значит, у нас есть такие миллиардеры, которых мы не знаем. Я знаю, что Виталий Ванцев, глава аэропорта Внуково, хотел в этом участвовать. Но, в принципе, нельзя допускать владельцев аэропортов московского авиаузла до таких аукционов, чтобы они владели двумя аэропортами. Тогда это уже будет сговор, и не будет честной конкуренции в московской зоне. Федеральная антимонопольная служба должна запретить такие вещи. Вообще эти купли-продажи - это всегда чревато нехорошими последствиями. Тем более такого крупного предприятия, как Домодедово», - подытожил он.

Ранее Горбачев уже говорил НСН, что аукцион по продаже аэропорта Домодедово ничего хорошего ему не сулит, так как, во-первых, сильно занижена цена, а во-вторых, новое руководство может его просто загубить.

