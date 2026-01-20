Почему отменился аукцион по продаже аэропорта Домодедово
Единственный участник несостоявшегося аукциона оказался темной лошадкой, заявил НСН Виктор Горбачев.
Нельзя допускать до участия в аукционе по покупке аэропорта Домодедово владельцев других аэропортов московской зоны, иначе это уже нечестная конкуренция. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Электронный аукцион по продаже группы Домодедово не состоялся. Причиной срыва стал не допуск к аукциону одного единственного претендента - индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Согласно ЕГРИП, он зарегистрировал свое ИП в 2023 году в Чеченской республике. Причиной недопуска Богатого стало непредоставление полного пакета необходимых документов или несоответствие их оформления требованиям законодательства. Горбачев заявил, что вообще странно было устраивать аукцион с одним человеком.
«Во-первых, надо было вообще отменять аукцион, если один единственный человек. Ну, во-вторых, если он неправильно составил документы, тогда вообще зачем назначать аукцион? Этот ИП Богатый - какая-то темная лошадка абсолютно. Потому что он выступал как физическое лицо, не как юридическое. Значит, у нас есть такие миллиардеры, которых мы не знаем. Я знаю, что Виталий Ванцев, глава аэропорта Внуково, хотел в этом участвовать. Но, в принципе, нельзя допускать владельцев аэропортов московского авиаузла до таких аукционов, чтобы они владели двумя аэропортами. Тогда это уже будет сговор, и не будет честной конкуренции в московской зоне. Федеральная антимонопольная служба должна запретить такие вещи. Вообще эти купли-продажи - это всегда чревато нехорошими последствиями. Тем более такого крупного предприятия, как Домодедово», - подытожил он.
Ранее Горбачев уже говорил НСН, что аукцион по продаже аэропорта Домодедово ничего хорошего ему не сулит, так как, во-первых, сильно занижена цена, а во-вторых, новое руководство может его просто загубить.
