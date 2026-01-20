СМИ: Трамп не планирует ехать на предложенный Макроном саммит G7 с Россией

Президент США Дональд Трамп не намерен участвовать во внеочередном саммите «Большой семерки», проведение которого в Париже предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным собеседника телеканала, американский лидер не планирует поездку, несмотря на личное обращение Макрона. Французский президент направил Трампу сообщение с предложением организовать встречу G7 вскоре после Всемирного экономического форума в Давосе, который должен пройти в четверг, 22 января. Трамп опубликовал скриншот этого обращения в социальных сетях.

В своем послании Макрон предложил пригласить на возможный саммит представителей России, Украины и Сирии в качестве наблюдателей. Он также выразил обеспокоенность действиями США в отношении Гренландии, одновременно отметив совпадение позиций Парижа и Вашингтона по Сирии и наличие потенциала для договоренностей по иранскому вопросу. В завершение Макрон предложил провести совместный ужин в Париже перед возвращением Трампа в США.

Позднее французский президент уточнил, что конкретных решений о созыве саммита принято не было, речь идет лишь о готовности рассмотреть такую возможность, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СаммитФранцияСША

