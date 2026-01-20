Комментируя публикацию Трампа в соцсетях, Дмитриев написал, что будущее британского премьера после таких заявлений не выглядит радужным. В подтверждение своей позиции он напомнил об опросе, ранее размещенном им в соцсети X, где участникам предлагалось высказаться о целесообразности отставки Стармера. Согласно итогам голосования, 96% респондентов поддержали уход премьера с поста.

3 октября 2024 года Лондон объявил о соглашении с Маврикием о передаче суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия, где расположена совместная британско-американская военная база. При этом контроль над объектом, согласно договоренностям, сохранится за Великобританией на 99 лет, передает «Радиоточка НСН».

