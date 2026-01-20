Дмитриев: Будущее Стармера не выглядит радостным после заявлений Трампа

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил сомнение в устойчивости позиций премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заявлений президента США Дональда Трампа.

Поводом стали высказывания американского лидера о передаче Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию. Трамп назвал это решение одной из причин, по которым США, по его словам, должны приобрести Гренландию, а саму передачу острова охарактеризовал как необоснованный шаг и проявление слабости. Он заявил, что подобные действия, по его мнению, замечают Россия и Китай, которые якобы признают только силу.

Великобритания и Франция не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США

Комментируя публикацию Трампа в соцсетях, Дмитриев написал, что будущее британского премьера после таких заявлений не выглядит радужным. В подтверждение своей позиции он напомнил об опросе, ранее размещенном им в соцсети X, где участникам предлагалось высказаться о целесообразности отставки Стармера. Согласно итогам голосования, 96% респондентов поддержали уход премьера с поста.

3 октября 2024 года Лондон объявил о соглашении с Маврикием о передаче суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия, где расположена совместная британско-американская военная база. При этом контроль над объектом, согласно договоренностям, сохранится за Великобританией на 99 лет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВеликобританияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры