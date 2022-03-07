Международная федерация гольфа отстранила россиян и белорусов от турниров

Международная федерация гольфа (IGF) отстранит спортсменов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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Как отметили в IGF, это решение было принято для защиты целостности мировых спортивных соревнований и безопасности участников.

«IGF продолжит внимательно следить за ситуацией и может адаптировать свои решения и меры в соответствии с будущими событиями», — указано в сообщении.

На фоне спецоперации России на Украине большинство спортивных федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, такие меры были приняты под давлением западных государств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыБелоруссияРоссия
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