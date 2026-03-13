Делягин назвал страшные последствия «перегибов» в борьбе с алкоголем

Борясь с алкоголизмом, важно учитывать негативный опыт антиалкогольной кампании Горбачева, из-за которой в стране появилась наркотическая мафия, сказал НСН Михаил Делягин.

В борьбе с алкоголизмом важно не перегнуть палку, поскольку в противном случае можно уйти в «серый» сектор либо, что еще хуже, в наркотики и игроманию. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Алкоголь — это очень плохо, но я напоминаю, что именно благодаря антиалкогольной кампании Михаила Горбачева у нас появились наркотики, наркотическая мафия, которая намного сильнее алкогольной. Если перегнуть палку, то мы в лучшем случае уйдем в “серый” сектор, а в худшем — в наркотики и игроманию, которую большая часть молодежи уже считает нормальным способом зарабатывания денег. Это реально существующая система, в том числе у образованной молодежи. Необходимо поддержать стремление людей к чистой безалкогольной жизни, но не перегибать палку с запретами, которые будут контрпродуктивными», — сказал Делягин.

Ранее Делягин заявил, что сегодня молодежь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности, однако изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки.

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
