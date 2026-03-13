Делягин назвал страшные последствия «перегибов» в борьбе с алкоголем
Борясь с алкоголизмом, важно учитывать негативный опыт антиалкогольной кампании Горбачева, из-за которой в стране появилась наркотическая мафия, сказал НСН Михаил Делягин.
В борьбе с алкоголизмом важно не перегнуть палку, поскольку в противном случае можно уйти в «серый» сектор либо, что еще хуже, в наркотики и игроманию. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Алкоголь — это очень плохо, но я напоминаю, что именно благодаря антиалкогольной кампании Михаила Горбачева у нас появились наркотики, наркотическая мафия, которая намного сильнее алкогольной. Если перегнуть палку, то мы в лучшем случае уйдем в “серый” сектор, а в худшем — в наркотики и игроманию, которую большая часть молодежи уже считает нормальным способом зарабатывания денег. Это реально существующая система, в том числе у образованной молодежи. Необходимо поддержать стремление людей к чистой безалкогольной жизни, но не перегибать палку с запретами, которые будут контрпродуктивными», — сказал Делягин.
Ранее Делягин заявил, что сегодня молодежь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности, однако изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки.
Горячие новости
- Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году
- Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты