«Мы, как законодатели, отдали регионам огромные полномочия в рамках борьбы с алкоголизмом. Мы видим, какое колоссальное влияние имеет алкогольная мафия в России. Идет неиссякаемый поток законопроектов региональных заксобраний о том, чтобы федеральные органы разрешили ограничивать что-либо. На федеральном уровне мы им кстандартно отвечаем, что это и так разрешено, для этого не нужен отдельный федеральный закон. Мы видим, что у людей есть отчаянная проблема борьбы с “наливайками”, но они боятся делать это по своей инициативе, потому что есть лобби производителей и продавцов алкоголя. Некоторые региональные власти хотят, чтобы Госдума взяла на себя ответственность за это. С начала 2025 года около 10 регионов ввели ограничения потребления алкоголя. Ни одного мусульманского региона в этом списке нет, зато есть такие очень обеспеченные регионы, как Московская область и Санкт-Петербург. Республика Алтай уже тоже объявила о своем намерении ввести такие ограничения», — сказал Делягин.

С 1 марта в Республике Алтай запрещена продажа алкоголя по воскресеньям и праздникам, а в будни — только в ограниченное время (пн‑чт: 11:00–19:00, пт: 11:00–16:00, сб: 11:00–14:00). Торговля в многоквартирных домах также под запретом.



В Вологодской области алкоголь нельзя размещать ближе 3 м от касс и продавать в подвалах и на цокольных этажах, а также в домах с подъездами со стороны входов. В многоэтажках рестораны и кафе не могут продавать спиртное с пн по пт, в сб и вс — лишь с 12:00 до 23:00 (исключение — заведения с лицензией в гостиницах и театрах).



В Карелии алкоголь разрешено продавать в многоквартирных домах только в магазинах от 70 кв. м (не на цокольном/подвальном этаже). Исключение — универмаги свыше 300 кв. м, визуально находящиеся на первом этаже. Ограничения затронули и магазины в бывших жилых помещениях без отдельного входа для погрузки алкоголя.

Ранее руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев заявил, что самыми эффективными мерами борьбы с алкоголизмом являются здоровый образ жизни, рост качества и доступности медпомощи и реабилитации, а также запрет рекламы алкоголя.

