Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук стал генеральным директором компании «М.Видео». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение об этом принял совет директоров компании. С августа прошлого года Бакальчук занимал должность главного исполнительного директора, пишет RT.

«Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора... избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании «М.Видео», - отмечается в сообщении.

Как отметил Бакальчук, он намерен трансформировать компанию в «универсальную мультикатегорийную платформу». Новый руководитель нацелен на рост эффективности, развитие цифровых каналов и масштабирование маркетплейса.

Ранее компания Disney назначила новым генеральным директором Джоша Д'Амаро.

