В Тегеране прогремел взрыв неподалеку от массового шествия

Взрыв прогремел в Тегеране неподалеку от массового шествия. Об этом сообщило агентство Fars.

В Иране в пятницу проходят демонстрации, посвященные борьбе народа Палестины против Израиля. При этом незадолго до ЧП израильские военные заявили о начале атак на правительственные объекты в Тегеране.

Как сообщает РИА Новости, удар неподалеку от массового митинга в иранской столице пришелся по зданию. Данных о последствиях не приводится.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона уничтожила почти все иранские объекты, которые были связаны с обогащением и конверсией урана.

