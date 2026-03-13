В Тегеране прогремел взрыв неподалеку от массового шествия
Взрыв прогремел в Тегеране неподалеку от массового шествия. Об этом сообщило агентство Fars.
В Иране в пятницу проходят демонстрации, посвященные борьбе народа Палестины против Израиля. При этом незадолго до ЧП израильские военные заявили о начале атак на правительственные объекты в Тегеране.
Как сообщает РИА Новости, удар неподалеку от массового митинга в иранской столице пришелся по зданию. Данных о последствиях не приводится.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона уничтожила почти все иранские объекты, которые были связаны с обогащением и конверсией урана.
Горячие новости
- Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
- Делягин назвал страшные последствия «перегибов» в борьбе с алкоголем
- В Тегеране прогремел взрыв неподалеку от массового шествия
- В Госдуме забили тревогу из-за «алкогольной мафии» в регионах
- Котяков: Средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%
- Все решено: Почему критика балета не отдалит Шаламе от «Оскара»
- Депутат Делягин заявил об искоренении алкоголизма среди молодежи
- Россияне рассказали, какие меры борьбы с алкоголизмом считают эффективными
- Суд оштрафовал Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
- «НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве