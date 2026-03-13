Котяков: Средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%

Средняя зарплата россиян в прошлом году увеличилась на 13,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

Как отметил глава Минтруда, доходы граждан устойчиво росли на протяжении года.

«По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%», - указал Котяков.

Кроме того, министр сообщил, что уровень занятости трудоспособных граждан 30-50 лет достиг пиковых значений и превысил 90%, пишет RT.

Ранее Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) представила данные, согласно которым среднемесячная зарплата в России за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей.

