Котяков: Средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%
Средняя зарплата россиян в прошлом году увеличилась на 13,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
Как отметил глава Минтруда, доходы граждан устойчиво росли на протяжении года.
«По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%», - указал Котяков.
Кроме того, министр сообщил, что уровень занятости трудоспособных граждан 30-50 лет достиг пиковых значений и превысил 90%, пишет RT.
Ранее Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) представила данные, согласно которым среднемесячная зарплата в России за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей.
Горячие новости
- Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
- Делягин назвал страшные последствия «перегибов» в борьбе с алкоголем
- В Тегеране прогремел взрыв неподалеку от массового шествия
- В Госдуме забили тревогу из-за «алкогольной мафии» в регионах
- Котяков: Средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%
- Все решено: Почему критика балета не отдалит Шаламе от «Оскара»
- Депутат Делягин заявил об искоренении алкоголизма среди молодежи
- Россияне рассказали, какие меры борьбы с алкоголизмом считают эффективными
- Суд оштрафовал Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
- «НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве