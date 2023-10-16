Месси узнал, что вновь получит «Золотой мяч»

Футбольный форвард из Аргентины Лионель Месси утверждает, что ему вновь вручат «Золотой мяч» - награду лучшему игроку мира по итогам года. Такую информацию распространило издание Bola Sport со ссылкой на окружение нападающего американского профессионального футбольного клуба «Интер Майами».

При этом источники не раскрываю, каким образом произошла утечка информации на этот счёт. Список 30 претендентов на «Золотой мяч» был оглашён в сентябре. Имя победителя должны назвать 30 октября.

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Месси семь раз удостаивался «Золотого мяча» - больше всех среди футболистов. Далее следует португальский нападающий Криштиану Роналду. Нынешний игрок клуба «Аль Наср» из Саудовской Аравии имеет в своём активе пять трофеев. На этот раз Роналду не был включён в список претендентов - впервые за 20 лет.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях с участием Мессии произошёл резонансный случай. Нападающий из сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу во время матча в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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