Футбольный форвард из Аргентины Лионель Месси утверждает, что ему вновь вручат «Золотой мяч» - награду лучшему игроку мира по итогам года. Такую информацию распространило издание Bola Sport со ссылкой на окружение нападающего американского профессионального футбольного клуба «Интер Майами».

При этом источники не раскрываю, каким образом произошла утечка информации на этот счёт. Список 30 претендентов на «Золотой мяч» был оглашён в сентябре. Имя победителя должны назвать 30 октября.