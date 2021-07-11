Месси стал лучшим игроком Кубка Америки

Лучшим игроком финального матча Кубка Америки по футболу 2021 года стал нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария. Благодаря его единственному году в финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины победила соперников из Бразилии и завоевала Кубок Америки.

Ранее Месси и Криштиану Роналду вошли в состав символической сборной 2020 года по версии УЕФА.



