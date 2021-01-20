Роналду и Месси вошли в состав символической сборной 2020 года по версии УЕФА

Пять игроков мюнхенской «Баварии» вошли в состав мужской символической сборной по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В частности, в символическую сборную попали вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер, защитники Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис и нападающий Роберт Левандовский, а также полузащитник Тьяго Алькантара, который осенью 2020 года перешел в английский «Ливерпуль».

Кроме того, в сборную, которая составляется по результатам голосования болельщиков, вошли защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Серхио Рамос («Реал»), полузащитник Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), а также нападающие Лионель Месси («Барселона»), Неймар (ПСЖ) и Криштиану Роналду («Реал»).

Ранее нападающий «Баварии» Роберт Левандовский был назван лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards, сообщают «Известия». Также игрок сборной Польши стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

