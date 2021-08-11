Месси: ПСЖ соответствует моим футбольным амбициям

Месси также сказал, что рад начать новую страницы карьеры с клубом, отметив талантливый коллектив и тренерский штаб ПСЖ. По его словам, ему не терпится выйти на поле в составе ПСЖ.

Ранее стало известно, что 34-летний Месси официально стал игроком Пари Сен-Жермен (ПСЖ), подписав контракт с клубом.



