Месси: ПСЖ соответствует моим футбольным амбициям
11 августа 202100:54
Аргентинский футболист Лионель Месси, подписавший контракт с французским ФК «Пари Сен-Жермен», заявил, что клуб соответствует его футбольным амбициям. Об этом сообщает ТАСС.
Месси также сказал, что рад начать новую страницы карьеры с клубом, отметив талантливый коллектив и тренерский штаб ПСЖ. По его словам, ему не терпится выйти на поле в составе ПСЖ.
Ранее стало известно, что 34-летний Месси официально стал игроком Пари Сен-Жермен (ПСЖ), подписав контракт с клубом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru