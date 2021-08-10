Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ

Аргентинский футболист 34-летний Лионель Месси официально стал игроком Пари Сен-Жермен (ПСЖ), подписав контракт с клубом.

«Пари Сен-Жермен» очень рады объявить о подписании Лео Месси двухлетнего контракта с дополнительным годом», - говорится в сообщении на официальном странице клуба в Twitter.

Месси будет выступать в команде под 30-м номером.