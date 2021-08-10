Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ
Аргентинский футболист 34-летний Лионель Месси официально стал игроком Пари Сен-Жермен (ПСЖ), подписав контракт с клубом.
«Пари Сен-Жермен» очень рады объявить о подписании Лео Месси двухлетнего контракта с дополнительным годом», - говорится в сообщении на официальном странице клуба в Twitter.
Месси будет выступать в команде под 30-м номером.
A new 💎 in Paris !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy
С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую «Барселону» В составе каталонского клуба аргентинец выиграл 36 титулов, забив 672 гола в 778 матчах.
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