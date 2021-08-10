«Это больно». Виктор Гусев об уходе Месси из «Барселоны»

Виктор Гусев: «Друзья, я живу в Подмосковье, и по-моему, мы не только первые по производству пива в России, но и гордые лидеры по его потреблению. А если серьезно, то я рад, что этот напиток наконец снова допущен на трибуны наших стадионов. Поверьте моему опыту: запрет только вредил. Тему эту развивать не буду, скажу только что сухой закон никогда не шел на пользу. Так складывалось исторически», - заметил комментатор.

