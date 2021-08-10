«Это больно». Виктор Гусев об уходе Месси из «Барселоны»

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Подмосковье стало лидером по производству пива в России

По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Виктор Гусев: «Друзья, я живу в Подмосковье, и по-моему, мы не только первые по производству пива в России, но и гордые лидеры по его потреблению. А если серьезно, то я рад, что этот напиток наконец снова допущен на трибуны наших стадионов. Поверьте моему опыту: запрет только вредил. Тему эту развивать не буду, скажу только что сухой закон никогда не шел на пользу. Так складывалось исторически», - заметил комментатор. 

2

Названо главное средство в борьбе с бессонницей

Врачи считают, что в первую очередь следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения.

Виктор Гусев: «Я знаю лучшее средство в борьбе с бессонницей – это скучное чтение. Срабатывает великолепно! Попробуйте», - посоветовал собеседник НСН.

3

Каждый четвертый начальник готов уволить сотрудника из-за «злоупотребления» больничными

Больше четверти (29%) работодателей в России сталкивались со злоупотреблением больничными среди сотрудников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Доктор рядом» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, передает РИА Новости.

Виктор Гусев: «Возможно, каждый четвертый начальник в принципе прав, вот только не в период пандемии. Это особое время, особая опасность для здоровья и здесь лучше перестраховаться. И думать, дорогие начальники, о каких-то других вещах, нежели о том, как кого удобнее уволить», - заметил он. 

4

Оценен финансовый ущерб «Барселоны» от ухода Лионеля Месси

Эксперты Brand Finance в 2021 году признали «Барселону» вторым по стоимости футбольным брендом мира (1,26 миллиарда евро). Уход лидера команды может снизить эту стоимость на 11 процентов. Также ожидается, что у каталонцев снизятся доходы от спонсоров и упадут продажи клубной атрибутики.

Виктор Гусев: «Конечно, это все верно. Но когда Месси плакал на пресс-конференции, я меньше всего думал о финансовом ущербе. Это, друзья, ущерб человеческий. Это просто очень больно. Но это жизнь, что делать», - заключил спортивный комментатор.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиУвольнениеЛионель Месси
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