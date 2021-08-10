«Это больно». Виктор Гусев об уходе Месси из «Барселоны»
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Подмосковье стало лидером по производству пива в России
По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Виктор Гусев: «Друзья, я живу в Подмосковье, и по-моему, мы не только первые по производству пива в России, но и гордые лидеры по его потреблению. А если серьезно, то я рад, что этот напиток наконец снова допущен на трибуны наших стадионов. Поверьте моему опыту: запрет только вредил. Тему эту развивать не буду, скажу только что сухой закон никогда не шел на пользу. Так складывалось исторически», - заметил комментатор.
Названо главное средство в борьбе с бессонницей
Врачи считают, что в первую очередь следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения.
Виктор Гусев: «Я знаю лучшее средство в борьбе с бессонницей – это скучное чтение. Срабатывает великолепно! Попробуйте», - посоветовал собеседник НСН.
Каждый четвертый начальник готов уволить сотрудника из-за «злоупотребления» больничными
Больше четверти (29%) работодателей в России сталкивались со злоупотреблением больничными среди сотрудников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Доктор рядом» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, передает РИА Новости.
Виктор Гусев: «Возможно, каждый четвертый начальник в принципе прав, вот только не в период пандемии. Это особое время, особая опасность для здоровья и здесь лучше перестраховаться. И думать, дорогие начальники, о каких-то других вещах, нежели о том, как кого удобнее уволить», - заметил он.
Оценен финансовый ущерб «Барселоны» от ухода Лионеля Месси
Эксперты Brand Finance в 2021 году признали «Барселону» вторым по стоимости футбольным брендом мира (1,26 миллиарда евро). Уход лидера команды может снизить эту стоимость на 11 процентов. Также ожидается, что у каталонцев снизятся доходы от спонсоров и упадут продажи клубной атрибутики.
Виктор Гусев: «Конечно, это все верно. Но когда Месси плакал на пресс-конференции, я меньше всего думал о финансовом ущербе. Это, друзья, ущерб человеческий. Это просто очень больно. Но это жизнь, что делать», - заключил спортивный комментатор.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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