Месси покинет французский «ПСЖ»
Аргентинский футболист, чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил, что покидает французский «ПСЖ».
«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже», — сказал он в интервью ESPN.
Накануне стало известно, что тренер парижан Кристоф Гателье покинет свой пост в конце текущего сезона, пишут «Известия» со ссылкой на газету L'Equipe.
Ранее СМИ писали, что Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru