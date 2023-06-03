Месси покинет французский «ПСЖ»

«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже», — сказал он в интервью ESPN.

Накануне стало известно, что тренер парижан Кристоф Гателье покинет свой пост в конце текущего сезона, пишут «Известия» со ссылкой на газету L'Equipe.

Ранее СМИ писали, что Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

