СМИ: Лионель Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль»

Собеседники агентства утверждают, что переход аргентинца в команду «Аль-Хиляль» - «решённый вопрос».

При этом издание L’Equipe пишет, что сделка ещё не закрыта и документы не подписаны, было получено лишь устное согласие на трансфер от окружения Месси. Отмечается, что аргентинец рассчитывает вернуться в «Барселону».

Ранее источники Reuters заявили агентству, что «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу около $400 миллионов в год, передает «Радиоточка НСН».