СМИ: Лионель Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль»
Нападающий Лионель Месси, в настоящее время выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает AFP.
Собеседники агентства утверждают, что переход аргентинца в команду «Аль-Хиляль» - «решённый вопрос».
При этом издание L’Equipe пишет, что сделка ещё не закрыта и документы не подписаны, было получено лишь устное согласие на трансфер от окружения Месси. Отмечается, что аргентинец рассчитывает вернуться в «Барселону».
Ранее источники Reuters заявили агентству, что «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу около $400 миллионов в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru