СМИ: Лионель Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль»

Нападающий Лионель Месси, в настоящее время выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает AFP.

СМИ: Месси вернется в «Барселону» только под десятым номером

Собеседники агентства утверждают, что переход аргентинца в команду «Аль-Хиляль» - «решённый вопрос».

При этом издание L’Equipe пишет, что сделка ещё не закрыта и документы не подписаны, было получено лишь устное согласие на трансфер от окружения Месси. Отмечается, что аргентинец рассчитывает вернуться в «Барселону».

Ранее источники Reuters заявили агентству, что «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу около $400 миллионов в год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияФутболФутболистЛионель Месси

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