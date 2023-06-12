Месси несколько часов продержали в китайском аэропорту

Аргентинский футболист Лионель Месси несколько часов прождал в аэропорту после своего прибытия в Китай, сообщает Sport.es.

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Это случилось из-за испанского паспорта игрока. Миграционная служба Китая считала, что спортсмен приедет в страну с аргентинским удостоверением личности.

Спортсмену пришлось дожидаться в аэропорту около двух часов, пока ему выдадут визу для «особого и срочного случая».

Месси прилетел в Китай для участия в товарищеском матче против команды Австралии в Пекине 15 июня.

Ранее футболист подтвердил переход в «Интер Майами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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