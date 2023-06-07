СМИ: Месси подтвердил переход в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что переходит в американский футбольный клуб «Интер Майами». Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо, пишут СМИ.

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«Я присоединяюсь к «Интеру Майами». Решение подтверждено на 100 процентов», - цитирует Романо аргентинца.

Ранее появилась информация, что «Интер Майами» предложил Месси контракт на общую сумму $200 миллионов. Клубы североамериканской лиги выразили готовность платить форварду часть зарплаты, если он продолжит карьеру в рамках турнира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпортФутболЛионель Месси

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