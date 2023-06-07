СМИ: Месси подтвердил переход в «Интер Майами»
7 июня 202322:15
Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что переходит в американский футбольный клуб «Интер Майами». Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо, пишут СМИ.
«Я присоединяюсь к «Интеру Майами». Решение подтверждено на 100 процентов», - цитирует Романо аргентинца.
Ранее появилась информация, что «Интер Майами» предложил Месси контракт на общую сумму $200 миллионов. Клубы североамериканской лиги выразили готовность платить форварду часть зарплаты, если он продолжит карьеру в рамках турнира, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru