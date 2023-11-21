Месси и Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче
Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в товарищеском матче между клубами «Интер Майами» (США) и «Аь-Наср» (Саудовская Аравия). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По информации источника журналиста, американский клуб согласился участвовать в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром». Матчи пройдут в феврале 2024 году в столице саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой.
Аргентинский нападающий в октябре стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира. Форвард получил награду в восьмой раз, отмечает «Радиоточка НСН».
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