Месси и Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче

По информации источника журналиста, американский клуб согласился участвовать в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром». Матчи пройдут в феврале 2024 году в столице саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой.

Аргентинский нападающий в октябре стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира. Форвард получил награду в восьмой раз, отмечает «Радиоточка НСН».

