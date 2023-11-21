Месси и Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче

Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в товарищеском матче между клубами «Интер Майами» (США) и «Аь-Наср» (Саудовская Аравия). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Роналду стал первым игроком в истории, забившим десять голов за сборную в 38 лет

По информации источника журналиста, американский клуб согласился участвовать в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром». Матчи пройдут в феврале 2024 году в столице саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой.

Аргентинский нападающий в октябре стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира. Форвард получил награду в восьмой раз, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболКриштиану РоналдуЛионель Месси

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