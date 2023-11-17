Роналду стал первым игроком в истории, забившим десять голов за сборную в 38 лет

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд, сообщает Stats Foot.

Накануне Роналду на 46-й минуте забил гол в ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0). Именно этот результативный удар и стал для футболиста рекордным, так как до этого никто не забивал десять голов за сборную в 38 лет.