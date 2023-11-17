Роналду стал первым игроком в истории, забившим десять голов за сборную в 38 лет
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд, сообщает Stats Foot.
Накануне Роналду на 46-й минуте забил гол в ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0). Именно этот результативный удар и стал для футболиста рекордным, так как до этого никто не забивал десять голов за сборную в 38 лет.
Ранее португальский футболист Криштиану Роналду «посмеялся» над восьмым «Золотым мячом», который вручили Лионелю Месси. Игрок саудовского «Аль-Насра» оценил размещённый в соцсетях видеоролик, в котором заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро раскритиковал решение организаторов премии. Журналист указал, что победа на чемпионате мира не является гарантией получения приза, а также намекнул, что награду аргентинцу неоднократно вручали несправедливо. Роналду, на счету которого пять «Золотых мячей», в качестве комментария оставил под публикацией несколько смеющихся эмодзи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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