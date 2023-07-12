«Меряются звездочками!»: Ловчев оценил трансферы и легионеров «Спартака»

Евгений Ловчев в эфире НСН назвал Мозеса «денежным игроком», похвалил «Спартак» за перезод Медины и посоветовал найти нового Видича.

Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью НСН положительно оценил трансфер парагвайца Хесуса Медины, а также объяснил, зачем лидерам российского футбола легионеры на фоне санкций.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА. По данным СМИ, красно-белые присматриваются еще к нескольким иностранцам, при этом летом хотят продать ряд легионеров, в первую очередь 32-летнего нигерийца Виктора Мозеса.

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«Медина неплохой игрок, он себя здесь зарекомендовал. Это однозначно не Месси или Роналду, но, играя здесь, он и забивал за ЦСКА, и пасов раздал. Он уже адаптирован к российскому футболу, это важно. Кроме того, он подходит "Спартаку" по стилю. По большому счету, Мозес и Промес – это сейчас два самых классных футболиста "Спартака". При этом у Мозеса много травм, кроме того, он "денежный" игрок, он бы сюда не поехал, если бы мало платили. А нужен более молодой и на долгое время», - сказал Ловчев.

По его мнению, «Спартак» и «Зенит» продолжают покупать иностранцев на фоне изоляции российских клубов из-за желания «помериться звездочками».

«Здесь простая вещь: две компании "Лукойл" и "Газпром" бряцают деньгами и тешат свои города тем, что они чемпионы, у них лишние звездочки. Мы когда-нибудь слышали, сколько звездочек у "Реала" или "Барселоны"? Нет! А про звездочки "Зенита" и "Спартака" слышим постоянно», - объяснил Евгений Серафимович.

Он также призвал красно-белых найти хороших вратарей и «нового Видича».

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«Главное разочарование это вратари. Мы вспоминаем, как Селихов взял пенальти от "Легии" на последних минутах, но это моменты, а в целом Селихов и Максименко слишком много пропускали. В "Спартаке" всегда были хорошие вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев, Черчесов. Наша вратарская школа всегда была очень сильной, а сейчас за исключением Акинфеева, нельзя сказать, что россыпь хороших вратарей, а в "Спартаке" особенно, тем более с такой защитой, которая даже не разочаровала, она просто плохая. Рассказова уже нет, Маслов тоже видимо на выход, а еще Рыбус, Мевля, Чернов, Дуарте, который еще не привык к России. Эти шесть человек не должны играть в команде, которая претендует на "золото". В свое время взяли одного Видича, который организовал всю оборону», - заключил собеседник НСН.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее говорил НСН, что не считает предательством по отношению к ЦСКА переход в «Спартак» Хесуса Медины.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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