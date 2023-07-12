«Меряются звездочками!»: Ловчев оценил трансферы и легионеров «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью НСН положительно оценил трансфер парагвайца Хесуса Медины, а также объяснил, зачем лидерам российского футбола легионеры на фоне санкций.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА. По данным СМИ, красно-белые присматриваются еще к нескольким иностранцам, при этом летом хотят продать ряд легионеров, в первую очередь 32-летнего нигерийца Виктора Мозеса.