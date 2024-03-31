Мэр Парижа: Россиянам и белорусам на Олимпиаде будут не рады

Приехавшим во Францию на Олимпиаду-2024 российским и белорусским спортсменам будут не рады, сообщает издание Le Monde со ссылкой на заявление мэра Парижа Анн Идальго.

СМИ: Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады

Об этом она сообщила, находясь в Киеве. «И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — отметила глава города.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организации удалось избежать бойкота Олимпиады в Париже со стороны России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияСпортОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры