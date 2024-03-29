СМИ: Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады

Во Франции могут отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады, сообщает Europe 1.

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С такой инициативой выступило Главное управление внутренней безопасности страны. Рекомендации даны МВД Франции. Как считают спецслужбы, властям нужно перейти к «плану Б» из-за очень высокой угрозы безопасности участников.

Запланированный речной парад несет в себе слишком много рисков. Опасения могут представлять террористы-одиночки, которые могут въехать в толпу на автомобиле или совершить нападение с использованием огнестрельного оружия.

Ранее россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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