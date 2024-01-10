Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Последний раз соревнования в Сене проводились в 1900 году, когда Париж впервые принимал Олимпийские игры. Купание в реке запретили в 1923 году из-за грязной воды, передает РИА Новости.

Однако к предстоящей Олимпиаде городские власти заявили, что потратят 1,4 млрд евро для того, чтобы Сена вновь стала безопасной для купания. Десятки тестов воды, взятой летом, показали улучшение ее качества. Однако картину испортили обильные дожди и сточные воды.

В 2025 году на реке планируют открыть купальные зоны.

