В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
Стоимость билетов на снятые в недружественных странах фильмы следует увеличить в три раза, считает руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович. Об этом он заявил NEWS.ru.
Парламентарий намерен обратиться с соответствующим предложением к министру культуры Ольге Любимовой.
Как отметил Малинкович, кино, музыка, изобразительное искусство — «оружие в идеологической войне». На Западе давно представляют русских как крайне негативных персонажей и преступников, и РФ необходимо на это ответить.
«Поэтому мы предлагаем втрое увеличить билеты на фильмы недружественных стран. Кто ходит смотреть иностранные фильмы? В основном богатые люди. Люди, которым, видимо, не нравится у нас жить, они хотят, чтобы здесь все было как на Западе... идите, смотрите, но платите за это большую сумму», — отметил депутат.
По мнению Малинковича, заработанные деньги можно перечислять на поддержку отечественного независимого кино.
Кроме того, политик предложил начать переделывать с помощью искусственного интеллекта зарубежные ленты, «в которых неправда подается за истину», например, рассказывается о «страшных шпионах СССР», или русских женщинах, «которые каждого способны обмануть».
«Искусственный интеллект позволяет за пять минут все переделать. Мы кино купили, прокатное удостоверение они выдали, а дальше их уже не касается, что мы будем делать», — заключил депутат.
Ранее российские прокатчики иностранных фильмов массово заявили о переносе запланированных премьер на несколько недель.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб в Курской области при атаке дрона
- Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
- Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM
- В Уфе лось проник на территорию детского сада
- «Посчитать до 10»: Как сократить уровень стресса на работе
- Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
- В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
- В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
- ВС России освободили Муравку в ДНР
- И никаких компенсаций: В России 48% новостроек сдают с опозданием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru