В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы

Стоимость билетов на снятые в недружественных странах фильмы следует увеличить в три раза, считает руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович. Об этом он заявил NEWS.ru.

Парламентарий намерен обратиться с соответствующим предложением к министру культуры Ольге Любимовой.

Как отметил Малинкович, кино, музыка, изобразительное искусство — «оружие в идеологической войне». На Западе давно представляют русских как крайне негативных персонажей и преступников, и РФ необходимо на это ответить.

«Поэтому мы предлагаем втрое увеличить билеты на фильмы недружественных стран. Кто ходит смотреть иностранные фильмы? В основном богатые люди. Люди, которым, видимо, не нравится у нас жить, они хотят, чтобы здесь все было как на Западе... идите, смотрите, но платите за это большую сумму», — отметил депутат.

По мнению Малинковича, заработанные деньги можно перечислять на поддержку отечественного независимого кино.

Кроме того, политик предложил начать переделывать с помощью искусственного интеллекта зарубежные ленты, «в которых неправда подается за истину», например, рассказывается о «страшных шпионах СССР», или русских женщинах, «которые каждого способны обмануть».

«Искусственный интеллект позволяет за пять минут все переделать. Мы кино купили, прокатное удостоверение они выдали, а дальше их уже не касается, что мы будем делать», — заключил депутат.

Ранее российские прокатчики иностранных фильмов массово заявили о переносе запланированных премьер на несколько недель.

