ВС России освободили Муравку в ДНР

Армия России освободила село Муравка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия в регионе, а также в Днепропетровской области.

«Освобожден населенный пункт Муравка», - подчеркнуло Минобороны.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
