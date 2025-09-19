ВС России освободили Муравку в ДНР
19 сентября 202512:26
Армия России освободила село Муравка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия в регионе, а также в Днепропетровской области.
«Освобожден населенный пункт Муравка», - подчеркнуло Минобороны.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР, пишет «Свободная пресса».
