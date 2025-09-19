Сайт аэропорта Пулково взломали

Сайт петербургского аэропорта Пулково был взломан. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

На данный момент работа портала ограничена.

«Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», - отмечается в сообщении.

На фоне взлома аэропорт продолжает работать штатно, регистрация на рейсы проводится в обычном режиме.

Между тем глава отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров рассказал, что в мире появилось семь групп хакеров, деятельность которых направлена против России, пишет «Свободная пресса».

