Сайт аэропорта Пулково взломали
Сайт петербургского аэропорта Пулково был взломан. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
На данный момент работа портала ограничена.
«Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», - отмечается в сообщении.
На фоне взлома аэропорт продолжает работать штатно, регистрация на рейсы проводится в обычном режиме.
Между тем глава отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров рассказал, что в мире появилось семь групп хакеров, деятельность которых направлена против России, пишет «Свободная пресса».
