В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи
Накануне, в день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь, пишет NME.
The Rue David Bowie расположена между двумя офисными зданиями. Улица выходит на авеню Пьер-Мендес-Франс и тянется до будущего моста, который соединит авеню с бульваром де Лопиталь.
Впервые Боуи выступил в Париже в 1965 году. Примечательно, что это было его первое выступление за пределами Великобритании.
Дэвид Боуи умер от рака печени 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Его посмертная пластинка Waiting In The Sky увидит свет 20 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».
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