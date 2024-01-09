В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи

The Rue David Bowie расположена между двумя офисными зданиями. Улица выходит на авеню Пьер-Мендес-Франс и тянется до будущего моста, который соединит авеню с бульваром де Лопиталь.

Впервые Боуи выступил в Париже в 1965 году. Примечательно, что это было его первое выступление за пределами Великобритании.



Дэвид Боуи умер от рака печени 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Его посмертная пластинка Waiting In The Sky увидит свет 20 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».

