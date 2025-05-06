«Меня никто не слышал»: Биатлонистка Ишмуратова о проблемном стадионе в Златоусте
К строительству биатлонного стадиона в Златоусте были нарекания еще в самом начале, даже приезжала Счетная палата с проверкой, но были только отписки, рассказала НСН Светлана Ишмуратова.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира Светлана Ишмуратова в беседе с НСН рассказала, что на протяжении всего периода строительства биатлонного стадиона ее имени в Златоусте были проблемы, однако на ее обращения власти не реагировали должным образом.
На биатлонном стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте Челябинской области произошло обрушение бетонных конструкций, ограждающих стрельбище. Об этом сообщили в группе «ЧП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Сам стадион начинали строить еще в 2014 году, а открыли только в феврале 2024-го, при этом долгострой успел обрасти скандалами и уголовными делами за воровство. Ишмуратова рассказала, что изначально строительство стадиона шло с большими нареканиями.
«Нарекания были и раньше. Я тогда еще была депутатом Заксобрания Челябинской области и обратила на это внимание Счетной палаты. Счетная палата приезжала, делала проверку, и на том все как-то и затихло. Выводы были какие-то, но, видимо, они были нейтральные. Изначально там были проблемы при строительстве. Тогда еще строилась роллерная трасса, я вот именно на нее обратила внимание, потому что сама знаю, что это такое, когда едешь по трассе, а она сделана неправильно. Но тогда поддержку я ни от кого не получила. Это все было неприятно и непонятно. Ответили, что проверку провели и никаких проблем не выявили. Но я-то понимаю, что проблемы есть, и они были большие. К сожалению, меня тогда никто не слышал», - рассказала она.
При этом спортсменка отметила, что о свежем инциденте узнала от журналистов.
«Из Златоуста мне никто не звонил, новости узнала от корреспондентов. Новость, конечно, грустная, но, слава богу, никто не пострадал. Биатлонный сезон закончился, есть время исправить эту проблему, установить хорошие, правильные бетонные блоки. Поэтому надо смотреть на все это по-спортивному, не опускать руки. Главное сейчас найти деньги. Бюджет формируется всегда осенью, и, естественно, никто не закладывал деньги на такую беду», - подытожила она.
Ранее Ишмуратова назвала уничижительные высказывания о России грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, выступавшего за российскую сборную, плевком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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