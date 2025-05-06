«Нарекания были и раньше. Я тогда еще была депутатом Заксобрания Челябинской области и обратила на это внимание Счетной палаты. Счетная палата приезжала, делала проверку, и на том все как-то и затихло. Выводы были какие-то, но, видимо, они были нейтральные. Изначально там были проблемы при строительстве. Тогда еще строилась роллерная трасса, я вот именно на нее обратила внимание, потому что сама знаю, что это такое, когда едешь по трассе, а она сделана неправильно. Но тогда поддержку я ни от кого не получила. Это все было неприятно и непонятно. Ответили, что проверку провели и никаких проблем не выявили. Но я-то понимаю, что проблемы есть, и они были большие. К сожалению, меня тогда никто не слышал», - рассказала она.

При этом спортсменка отметила, что о свежем инциденте узнала от журналистов.