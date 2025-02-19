Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается

В интервью норвежскому телеканалу NRK он указал, что в настоящее время для подобных обсуждений нет никаких причин.

«Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что РФ и Белоруссия — две очень важные биатлонные нации», — заключил Далин.

Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик заявил, что отстранение россиян необходимо, в том числе, для обсепечения безопасности турниров, сообщает RT.