Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается

Возвращение российских и белорусских биатлонистов на международные турниры не обсуждается. Об этом заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

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В интервью норвежскому телеканалу NRK он указал, что в настоящее время для подобных обсуждений нет никаких причин.

«Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что РФ и Белоруссия — две очень важные биатлонные нации», — заключил Далин.

Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик заявил, что отстранение россиян необходимо, в том числе, для обсепечения безопасности турниров, сообщает RT.

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